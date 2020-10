Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Neue Erkenntnisse zum toten Pferd

Recklinghausen (ots)

Nachdem am 26. September ein totes Pferd auf einer Weide an der Borkener Straße in Dorsten gefunden wurde, liegen neue Erkenntnisse vor. Das zuständige Veterinäruntersuchungsamt hat herausgefunden, dass die Verletzungen des Pferdes auf einen natürlichen Tod hindeuten. Es haben sich keine Hinweise auf eine menschliche Gewalteinwirkung ergeben. Die Verletzungen wurden möglicherweise nach dem Tod des Pferdes durch Tiere verursacht. Die weiteren Untersuchungen dauern an.

