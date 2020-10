Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Auto und Bus stoßen zusammen

Recklinghausen (ots)

Als ein 22-jähriger Gelsenkirchener am Dienstag um 08.50 h mit seinem Auto auf der Feldstraße unterwegs war, stieß er mit einem Linienbus eines 57-jährigen Fahrers aus Herten zusammen. Dieser war gerade von der Otto-Lenz-Straße in die Feldstraße eingebogen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell