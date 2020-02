Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bahn frei für Dieb

Zu sorglos war eine Frau am Dienstagnachmittag in Ulm. Prompt wurde sie bestohlen.

Ulm (ots)

Die Frau arbeitete in einer Firma am Grünen Hof. Dort bewahrte sie den Tag über auch ihre Handtasche auf. Die ließ sie gegen 16.30 Uhr aus den Augen, obwohl die Räume frei zugänglich sind. Ein Unbekannter erkannte die Gelegenheit. Unbemerkt angelte er in der folgenden Viertelstunde die Geldbörse aus der Handtasche. Mit dieser Beute verschwand er wieder. Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei, um den Dieb und die Beute zu finden. Die Ermittler empfehlen, auch am Arbeitsplatz die Wertsachen nicht aus den Augen zu lassen. Vielmehr sollten sie dort ebenfalls verschlossen aufbewahrt sein. Man weiß ja nie, wer vorbeikommt.

