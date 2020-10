Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Radler bei Unfall verletzt - Autofahrer flüchtet

Recklinghausen (ots)

Ein 42-jähriger Radfahrer aus Datteln war am Montag um 16.05 h auf dem Radweg der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als ein Autofahrer mit einem schwarzen Hyundai von der Stemmbrückenstraße in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen wollte. Der Radfahrer musste bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich nach einem kurzen Blickkontakt mit dem Radfahrer von der Unfallstelle. Das Auto soll ein schwarzer Hyundai I30 Kombi mit Recklinghäuser Kennzeichen gewesen sein. Am Steuer saß ein junger Mann mit kurzen, dunklen Haaren. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

