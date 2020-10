Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Frau bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 40-jährige Bottroperin wurde am Montag um 19.45 h bei einem Unfall leicht verletzt. Ihr Auto stieß an der Kreuzung Osterfelder Straße mit dem Wagen einer 25-jährigen Oberhausenerin zusammen. Die Wagen kamen aus unterschiedlichen Richtungen und kollidierten im Kreuzungsbereich. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 20000 Euro geschätzt.

