POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Fahrzeugaufbrüche

Bottrop:

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Einbrecher am Samstagabend in eine Wohnung an der Beckstraße. Sie durchsuchten die Zimmer und nahmen Bekleidung, Bargeld und Dokumente mit. Dann flüchteten sie unerkannt.

Etliche Werkzeuge und Maschinen erbeuteten Einbrecher, die im Laufe des Wochenendes In der Welheimer Mark mehrere Container und Lkw an einer Baustelle aufgebrochen haben.

Castrop-Rauxel:

Mehrere Lkw sind am Wochenende aufgebrochen worden. Am Förderturm sind Unbekannte auf das Gelände einer Firma eingedrungen und haben drei Fahrzeuge geöffnet und durchsucht. Sie nahmen Werkzeuge mit. An der Weserstraße haben Unbekannte am Sonntag oder in der Nacht zu Montag ungefähr 800 Liter Diesel aus einem Lkw abgepumpt. Vorher hatten sie den Tankdeckel aufgebrochen. An der Wartburgstraße ist am Wochenende ein Transporter auf einem Parkplatz angegangen worden. Die Tür des Transporters war aufgebrochen, Werkzeuge und Werkzeugmaschinen fehlten von der Ladefläche.

Gladbeck:

Am Samstag haben Unbekannte in den frühen Abendstunden eine Wohnung an der Horster Straße aufgebrochen. Die Täter gelangten durch die aufgebrochene Tür in die Zimmer und durchwühlten alles. Dann flüchteten sie unerkannt. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Drei Männer sind am Samstag in einem Haus an der Bottroper Straße aufgefallen, weil sie sich gegen 16.00 h an einer Wohnungstür zu schaffen machten. Als eine Zeugin die Männer bemerkte, flüchteten diese. Die Männer waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatten dunkle Mund-Nasen-Masken auf und trugen dunkle Mützen.

Herten:

Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude an der Westerholter Straße sind in der Nacht zu Sonntag PC-Zubehörteile und Bargeld gestohlen worden. Sie hatten ein Rolltor aufgebrochen und sich so Zutritt verschafft. Dann durchsuchten sie ein Büro und einen Thekenbereich und flüchteten mit ihrer Beute.

Am Samstagabend sind Unbekannte in eine Wohnung an der Waldstraße eingebrochen. Sie hatten ein auf Kipp stehendes Fenster aufgebrochen und sind dann eingestiegen. Mit einer erbeuteten Smartwatch konnten die Einbrecher entkommen.

Marl:

Mit Bargeld flüchteten unbekannte Täter, die am Samstag in eine Wohnung an der Gerdastraße eingebrochen sind. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt und sind in die Wohnräume eingestiegen. Dann durchsuchten sie die Räume und Schränke.

Von einer Baustelle an der Neckarstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Montag Werkzeuge gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Baustelle und brachen Türen auf. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute.

