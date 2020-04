Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle:

Rotenburg a.d.F. (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden, 18.04.2020, 10:54 h, 36199 Rotenburg/F., Brückengasse 12 28-jähriger Sprinterfahrer aus Rotenburg beschädigte beim Rückwärtsfahren eine Straßenlaterne. Sachschaden 4000,-EUR

Verkehrsunfall mit Sachschaden, 18.04.2020, 20:49 Uhr, Bebra, B27, FR Eschwege, Abfahrt Bebra Mitte 70-jähriger PKW Fahrer aus Bebra befuhr die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Eschwege. Als er an der Abfahrt Bebra Mitte abfuhr, kam er nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Bordstein, drehte sich und stieß anschließend gegen die Stahlschutzplanke rechts der Fahrbahn. Am PKW und der Stahlschutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von 2400,-EUR

