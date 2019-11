Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Auffahrunfall in Urbar - Fahrzeugführer alkoholisiert

Urbar (ots)

Am Freitagmittag gegen 14.00 Uhr wurde die Polizei in Bendorf über einen Unfall informiert, welcher sich auf der B 42/ Provinzialstraße in Urbar ereignet haben soll. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort das übliche Szenario eines Auffahrunfalles feststellen, bei dem ein 52-jähriger Mann aus Bonn mit seinem PKW auf ein vorausfahrendes Fahrzeug der Feuerwehr Hamm/ Sieg aufgefahren war. Im Rahmen der Aufnahme des Unfalles, bei dem die Insassen des vorausfahrenden Fahrzeuges leicht verletzt wurden, fiel den Beamten Atemalkoholgeruch beim 52-jährigen Fahrzeugführer des aufgefahrenen Fahrzeuges auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Hieraufhin wurde dem 52-jährigen eine Blutprobe entnommen. Er hat nun mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehres und einem Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen.

