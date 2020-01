Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Mehrere Einbrüche und Diebstähle

Kerken/ Kerken-Stenden (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagabend (28. Januar 2020) waren Diebe in Kerken unterwegs. Am Hoefnagelsdyk drangen sie in der Nacht auf unbekannte Weise in eine Garage ein und entwendeten einen Satz Sommerreifen inklusive Felgen. Aus dem Gartenhäuschen auf dem Grundstück stahlen sie zudem einen Blumenkübel aus Kupfer. Auf der Dorfstraße montierten unbekannte Täter zwei Fallrohre aus Kupfer von einem Gartenhäuschen ab. Am nahe gelegenen Sankt-Thomas-Weg hebelten sie die rückwärtige Tür zu einer Garage auf und erbeuteten eine Vielzahl von Werkzeugmaschinen, darunter ein Bohrhammer, eine Stichsäge und ein Akkuschrauber. Die Kripo Geldern bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen unter Telefon 02831 1250. (cs)

