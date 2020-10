Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Die Polizei sucht den Fahrer eines grauen/silbernen Kombi, der am Sonntagmorgen, gegen 9.15 Uhr, auf der Arenbergstraße unterwegs war und in die Prosperstraße abbiegen wollte. Dabei kollidierte der unbekannte Fahrer mit einem 55-jährigen Autofahrer aus Bottrop, fuhr anschließend aber weiter. An dem Auto des 55-Jährigen entstand rund 5.000 Euro Schaden, auch das Fahrzeug des unbekannten Fahrers ist bei dem Unfall beschädigt worden. Entsprechende Teile konnten sichergestellt werden. Hinweise zu dem gesuchten Fahrer nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Castrop-Rauxel:

Auf dem Gelände eines Autohauses auf der Daimlerstraße wurde ein grauer Mercedes C 300 angefahren. Der Verursacher hat einen Schaden von rund 3.500 Euro an der Stoßstange und am rechten vorderen Scheinwerfer hinterlassen. Wann die Unfallflucht genau passiert ist, steht nicht fest.

Herten:

Auf der Feldstraße wurde zwischen Freitag- und Sonntagabend ein weißer Citroen Jumpy angefahren und beschädigt. Der Verursacher hat sich nicht gemeldet. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Marl:

Bei einer Unfallflucht auf der Kolpingstraße ist am Sonntag, zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr, ein weißer Peugeot Rifter beschädigt worden. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

