POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer kollidiert mit parkenden Fahrzeugen - Mann verletzt

Hannover (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend, 26.04.2020, mit seinem Wagen gegen mehrere parkende Autos gefahren, die entlang der Hogrefestraße (Ledeburg) geparkt waren. Ein Mann, der sich in einem der Fahrzeuge befunden hat, wurde leicht verletzt. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 21-Jährige gegen 20:00 Uhr die Hogrefestraße entlang und beabsichtigte, nach rechts in die Moorhoffstraße in Richtung Stöckener Straße abzubiegen. Dabei stieß er aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Bordstein und verlor dann offenbar die Kontrolle über seinen Geländewagen Mercedes ML. In der Folge stieß er gegen einen Audi A4 und einen Transporter (Iveco), die entlang der Hogrefestraße ordnungsgemäß abgestellt waren. In dem Transporter saßen zum Unfallzeitpunkt zwei Männer (29, 37). Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Experten des Verkehrsunfalldienstes haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und suchen Zeugen. Insbesondere wird eine Radfahrerin (sie wird als "ältere Dame" beschrieben) um Kontaktaufnahme gebeten, sie soll sich nach Angaben des 21-Jährigen an der Einmündung zur Moorhoffstraße befunden haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0511 109-1888 entgegen. /ahm, has

