Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Dortmunder Straße wurde ein weißer Kleintransporter aufgebrochen und diverse Werkzeugmaschinen aus dem Inneren gestohlen. Die unbekannten Täter schlugen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen eine Seitenscheibe ein und nahmen unter anderem einen Bohrhammer und einen Schlagschrauber der Marke Hilti, ein Messgerät und eine Kabeltrommel mit.

Dorsten:

Auf einem Baustellengelände an der Fürst-Leopold-Allee haben unbekannte Täter einen Baucontainer und einen Bauwagen aufgebrochen. Aus dem Container wurden diverse Werkzeugkisten und Werkzeugmaschinen gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend (30.09.) und Montagvormittag.

In der Nacht zu Dienstag wurde in einen Handyladen auf der Lippestraße eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen zahlreiche Smartphones mit und flüchteten anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Tat passierte gegen 3 Uhr in der Nacht.

Marl:

Auf dem Lipper Weg sind unbekannte Täter am frühen Montagmorgen in ein Reisebüro eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen hatten die Täter eine Scheibe eingeschlagen und dann die Räume durchsucht. Sie flüchteten schließlich mit einer leeren Registrierkasse in unbekannte Richtung.

Recklinghausen:

Auf der Alte Grenzstraße haben unbekannte Täter diverse Werkzeuge und Werkzeugmaschinen aus einem weißen Kastenwagen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl aus dem weißen Kastenwagen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen geben können. Das Fahrzeug wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht gewaltsam aufgebrochen.

Auf der Westfalenstraße wurde ein schwarzer Hyundai Trajet gestohlen. Der Wagen mit RE-Kennzeichen stand seit letzter Woche am Straßenrand, am Montagnachmittag war er verschwunden. Das Auto hat einen auffälligen Mäuse-Sticker an der Heckscheibe und einen Aufkleber an der Beifahrerseite mit dem Spruch: "Kein Interesse, will nicht verkaufen". Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise zu den Einbrüchen und dem Autodiebstahl nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell