Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall auf der Düsseldorfer Straße

WuppertalWuppertal (ots)

Am 08.12.2020, um kurz nach 17:00 Uhr, kam es auf der Düsseldorfer Straße in Elberfeld zu einem Unfall zweier PKW. Eine 20-jährige Frau aus Radevormwald fuhr mit ihrem grauen Suzuki Alto die Düsseldorfer Straße auf der rechten Fahrspur in östlicher Richtung, als sie auf Höhe der Bushaltestelle Krummacherstraße vor der roten Fußgängerampel anhalten musste. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde sie während des Bremsvorganges von einem grauen Smart touchiert, der in selber Fahrtrichtung auf der linken Spur unterwegs war. Der Smart kippte daraufhin um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der 34-jährige Fahrer des Wagens aus Ratingen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Suzuki-Fahrerin sowie ihre Beifahrerin (61) blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.(jb)

