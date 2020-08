Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Scheibe eingeschlagen

Schwerere Verletzungen zog sich ein 37-Jähriger am Dienstag in Göppingen zu.

Gegen 20.45 Uhr wartete ein 37-Jähriger in der Bleichstraße auf seinen Kontrahenten um einen Disput zu klären. Nachdem die andere Partei nicht erschien, war der 37-Jährige wohl sehr erzürnt. In der Folge trat er gegen die Scheibe eines Geschäftes. Die Scheibe ging zu Bruch und der Mann verletzte sich nicht unerheblich. Mit einer stark blutenden Wunde entfernte er sich. Zeugen sahen die Verletzungen und informierten den Rettungsdienst. Der brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

