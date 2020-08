Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Festnahme nach Brand

Ein 18-Jähriger soll am Dienstag in Bad Überkingen eine Wiese angezündet haben.

Gegen 13.30 Uhr brannte neben der Schulstraße eine jüngst gemähte Obstwiese. Rund 40 auf 80 Meter standen in Flammen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, was ihr auch schnell gelang. Dennoch litten ein paar Bäume auf der Wiese leichten Schaden. Die Polizei nahm in unmittelbarer Nähe einen 18-Jährigen vorläufig fest. Der wollte vor der Polizei noch flüchten. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann für den Brand verantwortlich ist. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er nach ärztlicher Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Ob durch den Brand Sachschaden entstanden ist und in welcher Höhe steht bislang nicht fest.

