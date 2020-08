Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Alkoholisiert Auto gefahren

Den Abstand schätzte eine 38-Jährige am Montag in Schnaitheim nicht richtig ein.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr fuhr eine 66-Jährige mit ihrem VW in der Würzburger Straße in Richtung Heidenheim. An einer roten Ampel hielt sie an. Dahinter fuhr eine 38-Jährige mit ihrem VW. Das stehende Fahrzeug nahm die 38-Jährige wohl nicht mehr rechtzeitig war und sie fuhr dem anderen VW in das Heck. Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol bei der 38-Jährigen. Ein Test bestätigte den Verdacht. Der ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Sie musste eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Schaden an den beiden VW schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

