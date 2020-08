Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Pfosten an der Straße gestohlen

Gleich 20 Leitpfosten stahlen Unbekannte am Montag bei Steinheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, standen die schwarz-weißen Pfosten am Straßenrand zwischen dem Parkplatz an der Hitzinger Steige und dem Kreisverkehr bei Zang. Zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr müssen Unbekannte die Leitpfosten gestohlen haben. Das meldete die Straßenmeisterei jetzt der Polizei in Steinheim. Die Polizisten nahmen die Ermittlungen auf und suchen jetzt die Leitpfosten und die Diebe (Hinweistelefon: 07329/919007).

Hinweis der Polizei: Leitpfosten sind für die Sicherheit im Straßenverkehr wichtig. Denn sie machen den Verlauf der Straße deutlich und helfen so, Unfälle zu verhindern. Außerdem stehen sie normalerweise im Abstand von etwa 50 Metern voneinander. So ist es recht einfach, den Abstand zum Vordermann abzuschätzen und einzurichten. Wer die Leitpfosten beschädigt oder stiehlt macht sich strafbar.

++++++++ 1455166

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell