Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Bäckerei eingebrochen

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

Im Zeitraum vom 01.05.2020, 16:00 Uhr bis 02.05.2020, 05:00 Uhr wurde in eine Bäckerei in Ludwigshafen-Rheingönheim eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten über das Fenster in die Büroräumlichkeiten der Bäckerei und beschädigten zunächst die Bewegungsmelder. Anschließend versuchten sie einen Tresor aufzuhebeln, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts erbeutet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel: 0621/963-2122 zu melden.

