Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Am 01.05.2020, gegen 22:20 Uhr, kam in der Brunckstraße, Höhe Eschenbachstraße, Fahrtrichtung stadteinwärts, ein Transporter aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Hierbei verletzte sich der 20-jährige Fahrer aus Ludwigshafen schwer. Er wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen. Ein Teilabschnitt der Brunckstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Eschenbachstraße umgeleitet. Um die genaue Unfallursache zu klären, wurde ein Gutachter eingeschaltet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

