Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ein- oder Ausparken Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Mittwoch in Weinheim einen Verkehrsunfall. Der Unbekannter beschädigte zwischen 5.30 Uhr und 17.00 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen Opel, der auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters am Berliner Platz abgestellt war. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfallschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Zusammenstoß bemerkt haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell