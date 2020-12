Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Grevenbroicher leistet Widerstand - Polizei leitet Strafverfahren ein

GrevenbroichGrevenbroich (ots)

Mit einem aggressiven Mann hatten es Polizeibeamte am Montagabend (30.11.), gegen 22:00 Uhr, in der Grevenbroicher Innenstadt zu tun. Ein bis dato unbekannter Mann saß nach Angaben von Zeugen auf dem Vordach einer Bankfiliale an der Karl-Oberbach-Straße. Vor Ort trafen die Ordnungshüter auf einen 33-jährigen Grevenbroicher. Als sie den Aggressor, der zudem Hausverbot für die entsprechende Filiale hat, aufforderten, das Dach selbständig zu verlassen, zeigte er sich völlig uneinsichtig. Der 33-Jährige verhielt sich provokant und folgte den Anweisungen der Beamten nicht.

Als der Randalierer vom Vordach getragen und fixiert werden sollte, wehrte er sich und versuchte letztlich einen der Polizisten zu beißen, als ihm Handschellen angelegt werden sollten. In der Konsequenz nahmen die Ordnungshüter den renitenten Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam.

Ein Bereitschaftsarzt entnahm den unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Mann eine Blutprobe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte der Kriminalpolizei.

