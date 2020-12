Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbruch am Tatort - Polizei schnappt zwei Verdächtige

WuppertalWuppertal (ots)

Gestern (13.12.2020), gegen 22:30 Uhr, gelangten zwei junge Männer in ein Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Ebert-Straße in Wuppertal. Bei dem Haus handelt es sich um den Tatort der Drogenplantage vom 12.12.2020 (s. Presseerklärung vom 12.12.2020, " W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Marihuana-Plantage in Elberfeld entdeckt - 6 Festnahmen). Als Polizeibeamte den versiegelten Zustand des Gebäudes prüften, stellten sie die eingeschlagene Scheibe der Haustüre fest. Im Inneren konnten in der Folge zwei Männer aus Wuppertal im Alter von 18 und 21 Jahren festgenommen werden. Beide erwarten nun eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

