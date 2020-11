Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus einem Mini- Diebesgut im Park aufgefunden

BündeBünde (ots)

(sls) Am Montagmorgen (23.11.) gegen 06.30 Uhr wurde die Polizei über eine schwarze Umhängetasche als mögliche Fundsache im Steinmeisterpark in Bünde informiert. Eine Überprüfung der Tasche ergab, dass diese augenscheinlich zur Diakonie in Kirchlengern gehört. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer gab dieser an, dass die Tasche mit persönlichen Gegenständen in einem PKW Mini gelegen hat. Dieser wurde im Verlauf des vergangenen Wochenendes (22.11.) an der Brunnenallee auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Durch unbekannte Täter wurde auf bisher unbekannte Art und Weise das Fahrzeug aufgebrochen und die schwarze Umhängetasche entwendet. Weiteres Diebesgut nahmen die Täter nicht mit. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die Angaben zum Aufbruch des Pkw oder auch zu verdächtigen Personen im Bereich des Tatortes machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

