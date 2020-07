Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz hat ein Mann aus Kaiserslautern angezeigt, dass sein E-Scooter gestohlen wurde. Wie der Mann angab, verschwand der Elektro-Roller am vergangenen Freitag zwischen 11.20 und 11.45 Uhr in der Eisenbahnstraße. Das Gefährt war dort in Höhe des Hauses Nummer 44 abgestellt.

Es handelt sich um einen E-Scooter der Marke "Trekstor" mit silber-schwarzem Rahmen im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Roller davon fuhr, oder die wissen, wo er jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell