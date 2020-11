POL-HF: Versuchter Raub - Zwei Männern bedrohen Herforder mit Messer

Kreispolizeibehörde Herford

(jd) Am Samstag (21.11.) klingelten zwei Männer gegen 17.00 Uhr an der Wohnungstür eines Mehrparteienhauses an der Elverdisser Straße. Der 38-jährige Bewohner öffnete die Tür und vor ihm standen zwei bisher unbekannte 30 bis 35 Jahre alte, südländisch wirkende Männer. Ein Mann hielt dem Herforder ein Messer entgegen und verlangte die Herausgabe von Geld oder Drogen. Der Herforder flüchtete daraufhin in die Wohnung, um seine 34-jährige Lebensgefährtin zu warnen und den Notruf zu wählen. Beide Männer folgten in die Wohnung. Als sie begriffen, dass der 38-Jährige mit der Polizei telefoniert, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Einer der Männer ist etwa 170cm groß, hat eine normale Statur und kurze, gelockte schwarze Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt einen 3-Tage-Bart, einen dunklen Parka und blaue Jens. Der zweite Mann ist etwa 185cm groß und schlank. Er war mit einer schwarzen Wollmütze und einer dunklen Daunenjacke mit blauem Muster bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den bisher unbekannten Männern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

