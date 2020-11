Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Einzelteile aus Pkw entwendet

LöhneLöhne (ots)

(jd) Am Freitag (20.11.) stellte eine 39-jährige Löhnerin gegen 7.40 Uhr beim Einsteigen in ihr Auto fest, dass das Lenkrad samt Airbag ihres BMWs fehlte. Beim genaueren Hinsehen bemerkte sie, dass auch das fest verbaute Navigationsgerät und der Beifahrerairbag aus dem Inneren des Fahrzeuges ausgebaut waren. Bisher Unbekannte haben die Scheibe der hinteren Tür auf der linken Fahrzeugseite eingeschlagen, um sich so Zugang zu dem BMW zu verschaffen. Die Löhnerin hatte das Fahrzeug tags zuvor gegen 15.15 Uhr vor ihrem Wohnhaus an der Gellertstraße abgestellt. Der Schaden beträgt mindestens 1200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Freitag Nachmittag und Samstag Morgen etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

