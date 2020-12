POL-W: W Tankbetrüger erwischt

Polizei Wuppertal

Ein 23-jähriger Mann tankte gestern (17.12.2020), gegen 14:10 Uhr, seinen Opel Vivaro an einer Tankstelle an der Uellendahler Straße in Wuppertal und versuchte sich anschließend ohne Begleichen der Rechnung vom Gelände zu entfernen. Einem Mitarbeiter der Tankstelle fiel der weiße Transporter aus einem vorangegangenen Tankbetrug auf und er schickte seinen Chef und den Juniorchef, um den Opel aufzuhalten. Der 59-jährige Tankstellenbesitzer stellte sich vor den Wagen, sein 30-jähriger Sohn versperrte mit seinem Audi die Ausfahrt. Der 23-Jährige fuhr trotzdem los und verletzte dabei den Seniorchef leicht. An der Ausfahrt touchierte er den Audi des 30-Jährigen und setzte seine Fahrt über die Uellendahler Straße in Richtung Vogelsangstraße fort. Der Juniorchef verfolgte den Tankbetrüger und konnte den Opel in einer Sackgasse am Deckershäuschen antreffen. Dort trafen auch kurz darauf die alarmierten Polizisten ein, die den 23-Jährigen kontrollierten und vorläufig festnahmen. Die an dem Vivaro montierten Kennzeichen waren kurz zuvor gestohlen worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde der Tankbetrüger von der Polizeiwache entlassen. (hm)

