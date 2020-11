Polizei Hamburg

POL-HH: 201115-3. Verdacht des Landfriedensbruchs in Hamburg-Blankenese - sechs Ingewahrsamnahmen

HamburgHamburg (ots)

Tatzeit: 14.11.2020, 01:10 Uhr Tatort: Hamburg-Blankenese, Baurs Park

Am Sonnabend ist es in Blankenese in den frühen Morgenstunden zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe junger Erwachsener und der Polizei gekommen.

Beamte des Polizeikommissariats 26 trafen im Baurs Park auf eine etwa 25-köpfige Personengruppe, von der sich einige Personen beim Eintreffen der Beamten bereits entfernten. Den noch Anwesenden erteilten die Polizisten im weiteren Verlauf aufgrund der bestehenden Kontaktbeschränkungen Platzverweise, denen sie aber nicht nachkamen. Bei der Durchsetzung der Platzverweise wurden die Beamten aus einer Gruppe heraus bedrängt und zum Teil mit illegaler Pyrotechnik beworfen. Die Polizeibeamten setzten daraufhin Pfefferspray gegen die offensichtlich alkoholisierten und aggressiven Männer ein und nahmen sechs von ihnen in Gewahrsam. Bei ihnen handelt es sich um einen 18-jährigen, zwei 19-jährige, zwei 23-jährige und einen 25-jährigen Deutschen.

Bei einem der 23-jährigen Tatverdächtigen fanden die Beamten im weiteren Verlauf Falschgeld und bei einem der 19-Jährigen einen in Deutschland nicht erlaubten Böller.

Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Ein 19-Jähriger erlitt durch den Einsatz des Pfeffersprays Augenreizungen, lehnte eine Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung jedoch ab.

Die Männer wurden im Verlauf der Nacht sukzessive aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs eingeleitet. Die Ermittlungen werden bei dem für Staatsschutzdelikte zuständigen LKA 7 geführt und dauern an.

