Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Wartenberg - Bereits am Mittwochabend (20.01.), gegen 19 Uhr, parkte eine Mercedes-Vito-Fahrerin im Bereich des Adalbert-Stifter-Weges. Als sie am nächsten Tag gegen 8 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie Beschädigungen am hinteren rechten Kotflügel. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0 oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

