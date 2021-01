Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Am Freitagmorgen (22.01.), gegen 10 Uhr, parkte der 59-jährige Fahrer eines Daimler aus Bad Hersfeld auf einem Parkplatz in der Straße "An der Obergeis". Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte seinen Pkw und entfernte sich unerlaubt. Bei dem Verursacher soll es sich um einen Lkw einer Drogeriekette handeln. Fahrer war eine männliche Person, Näheres ist nicht bekannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Philippsthal - Am Donnerstag (21.01.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die B 62 aus Richtung Friedewald in Richtung Unterneurode. Kurz vor der Ortschaft kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über die Grünfläche weiter. Er fuhr frontal gegen ein Werbeschild und entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. An der Unfallstelle wurden gelbe Fahrzeugteile sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizestation Bad Hersfeld, Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

