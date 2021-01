Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Werkstatt - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Werkstatt

Schlitz - Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (23.01.) und Montagmorgen (25.01.) in der Straße "Im Grund" in eine Werkstatt ein und stahlen Akkuwerkzeuge der Marken Makita und Bosch im Wert von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Gemünden (Felda) / Elpenrod - Am Montagnachmittag (25.01.), gegen 15:15 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hainbacher Straße einzudringen. Dazu hebelten die Unbekannten mehrfach an der Haustüre. Den ungebetenen Besuchern gelang es aber nicht, die Türe zu öffnen. Schließlich gaben die Einbrecher entnervt auf und ergriffen unerkannt - aber auch ohne jede Beute - die Flucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Für die Polizei ist der gescheiterte Einbruchsversuch erneut ein Beweis dafür, dass es Einbrecher meist eilig haben. Und wenn den Tätern der Einbruch dann schwierig gemacht wird, geben sie gerne ganz schnell auf. Daher rät die Polizei zu wirksamen Einbruchssicherungen an Türen und Fenstern.

Die Polizei bietet hierzu gerne kostenlose Einbruchsschutz-Beratungen an. InteressentInnen können sich an die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Osthessen wenden, für den Landkreis Fulda 0661/105-2041, für den Landkreis Hersfeld/Rotenburg 06621/932-112, für den Landkreis Vogelsberg 06641/971-130.

