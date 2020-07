Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Klebrige Substanz

Kaiserslautern (ots)

Eine unangenehme Überraschung hat eine Frau aus dem Stadtgebiet am Dienstagmorgen erlebt. Als die 32-Jährige gegen 6.45 Uhr zu ihrem Auto kam, das sie in der Augustastraße abgestellt hatte, fand sie den Wagen in einem "klebrigen" Zustand vor. Unbekannte Täter hatten über Nacht den Hyundai mit einer klebrigen Substanz beschmiert, so dass sich weder die Tür öffnen, noch der Scheibenwischer betätigen ließ.

Um was für eine Substanz es sich handelte, ist nicht bekannt. Inwieweit der Wagen beschädigt wurde, steht noch nicht fest.

Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 aufnehmen. |cri

