Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus drei Pkw

Waldfeucht-HaarenWaldfeucht-Haaren (ots)

An der Straße Heiderhof drangen unbekannte Personen in der Zeit zwischen dem 1. Dezember (Dienstag), 18 Uhr und dem 2. Dezember (Mittwoch), 7.20 Uhr, in drei Pkw ein, die in den Einfahrten zweier Häuser standen. Sie durchwühlten die Fahrzeuge stahlen aus einem Pkw Bargeld sowie persönliche Dokumente. Aus den beiden anderen Fahrzeugen entwendeten sie auf den ersten Blick nichts.

