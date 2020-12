Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer verletzte sich bei Unfall schwer

Geilenkirchen-HünshovenGeilenkirchen-Hünshoven (ots)

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Hückelhoven befuhr am Mittwoch (2. Dezember), gegen 16.45 Uhr, die Aachener Straße (K 27) aus Geilenkirchen kommend in Richtung Bundesstraße 56. An der Zufahrt zur B 56 wollte er nach links auf die Bundesstraße auffahren. Ihm entgegen fuhr auf der Landstraße 164 ein 45-jähriger Mann aus Baesweiler mit seinem Pkw und beabsichtigte an der Einmündung geradeaus in Richtung Geilenkirchen weiter zu fahren. Beim Abbiegevorgang des 24-Jährigen kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch wurden an beiden Pkw die Airbags ausgelöst. Der 45-jährige Mann aus Baesweiler verletzte sich durch den Aufprall, so dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, wo man ihn stationär aufnahm. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden und die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

