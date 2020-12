POL-HS: Thuja-Baum in Brand gesetzt

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Unbekannte Täter zündeten in der Nacht zu Donnerstag, 3. Dezember, gegen 4 Uhr, einen Feuerwerkskörper an einem Thuja-Baum in der Hans-Böckler-Straße. Dadurch fing der Baum Feuer. Ein Straßenschild wurde ebenfalls durch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

