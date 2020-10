Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Touran entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Wendschott, Kleitschestraße 20.10.2020, 18.00 Uhr - 21.10.2020, 04.55 Uhr

Einen grauen VW Touran haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in der Kleitschestraße entwendet. Der 11 Jahre alte Wagen stand am Dienstagabend gegen 18.00 Uhr noch ordnungsgemäß verschlossen auf dem Grundstück vor dem Wohnhaus der rechtmäßigen Besitzer. Am Mittwochmorgen gegen 04.55 Uhr war das Fahrzeug verschwunden. Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vorsfelde oder der Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell