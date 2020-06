Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Verkehrsunfall

PKW bringt Radfahrerin zu Fall

Rheurdt (ots)

Am Montag (22. Juni 2020) gegen 14:10 Uhr hielt ein 28-Jähriger aus Issum mit seinem Skoda Yeti am Stoppschild des Zubringers der L478 (Niederend), der auf die B510 führt. Zunächst ließ er einen Radfahrer passieren, der auf dem Fahrradstreifen in Richtung Kerken unterwegs war. Die dahinterfahrende zweite Radfahrerin - eine 46-Jährige aus Neukirchen-Vluyn - nahm der Autofahrer jedoch offenbar nicht wahr, so dass es zum Zusammenstoß kam, als er nach rechts abbiegen wollte. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich schwer, sie wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der linke Fahrstreifen der B510 in Fahrtrichtung Kerken im Einmündungsbereich gesperrt. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell