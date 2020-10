Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei warnt vor neuer Gaunermasche

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 20.10.2020

Die Polizei in Helmstedt warnt vor einer neuen Masche in der Unbekannte versuchen Informationen über Vermögensverhältnisse der Angerufenen zu erlangen.

In zwei polizeilich bekannten Fällen riefen Unbekannte bei zwei Senioren an und gaben sich als Mitarbeiter der Postbank aus. Der angebliche Postbankangestellte gab vor, dass Geldtransaktionen vom Konto des Seniors getätigt werden sollten und den Bankangestellten hier Ungereimtheiten aufgefallen sind.

In Folge dessen wurde das Konto des Betroffenen für eine geraume Zweit gesperrt. Nun begann der angebliche Bankangestellte zu hinterfragen, ob der Kontoinhaber genügend Bargeld zu Hause hätte um die nächste Zeit "über die Runden zu kommen", ob es Alarmanlagen in der Wohnung, in dem Haus gäbe etc. In beiden Fällen reagierten die älteren Herrschaften richtig, brachen das Gespräch ab und informierten die Polizei.

Eine Nachfrage bei der Postbank ergab, dass solche Anrufe seitens der Postbank nicht gegeben habe. Die Postbank hinterfragt nicht, schon gar nicht am Telefon, die Vermögensverhältnisse ihrer Kunden.

Polizeisprecher Thomas Figge: "Die beiden Betroffenen haben sehr gut reagiert, indem sie das Telefonat abgebrochen und die Polizei informiert haben. Lassen sie keine Fremden in ihre Wohnung, geben sie keine Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder Sicherungseinrichtungen. Seriöse Banken und Firmen klären solche Dinge durch ihre Kundenberater in ihren eigenen Geschäftsräumen!"

