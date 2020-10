Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Erlebnisbad - Täter richten hohen Sachschaden an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Allerpark, Allerwiesen 18.10.2020, 20.00 Uhr - 19.10.2020, 01.50 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in das Erlebnisbad Badeland im Allerpark eingebrochen. Was die Täter dabei entwendet haben ist derzeit unbekannt. Eine Angestellte hatte den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem polizeilichem Ermittlungsstand gelangten die Täter an die Gebäudeseite nahe dem Haupteingang. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster und stiegen durch dieses ins Innere des Gebäudes ein. Anschließend bewegten sich die Täter im Gebäude und betraten verschiedene Büroräume. Dabei gingen die Täter nicht zimperlich vor und öffneten Türen und Schränke mit zerstörerischer Kraft. Danach verließen sie wieder das Gebäude und verschwanden anscheinend unerkannt.

Nach ersten Schätzungen liegt der angerichtete Sachschaden bei mindestens 5.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Passanten Hundebesitzer oder Sportler die um das Badeland unterwegs waren verdächtige Personen beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

