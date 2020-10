Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gehwegplatten auf Fahrbahn gelegt - Polizei ermittelt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Am Bötschenberg 17.10.2020, 07.20 Uhr

Die Polizei in Helmstedt ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Samstagmorgen meldete sich gegen 07.21 Uhr ein 41 Jahre alter Kraftfahrzeugführer bei der Polizei. Er sei so eben die Straße Am Bötschenberg entlanggefahren, als er im letzten Moment unter der Autobahnunterführung mehrere Gehwegplatten auf der Fahrbahn habe liegen sehen. Nur durch eine sofortige Notbremsung konnte er einen Zusammenstoß mit dem Hindernis vermeiden.

Die Polizei war Minuten später vor Ort und stellte fest, dass unbekannte Täter 21 Gehwegplatten von einer nahegelegenen Baustelle auf die Fahrbahn gelegt hatten. Es war wohl dem Zufall zu verdanken, dass noch kein Autofahrer zuvor in das Hindernis gefahren war, da die Fahrbahn an der Stelle nur schlecht ausgeleuchtet ist.

Die Beamten haben die Gehwegplatten von der Fahrbahn geräumt und hoffen darauf, dass Passanten oder anderen Autofahrern verdächtige Personen aufgefallen sind.

Polizeisprecher Thomas Figge: "Es handelt sich hierbei nicht um ein Kavaliersdelikt sondern um eine Straftat. Menschen hätten bei einem Unfall zu Schaden kommen können!"

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer 05321/521-0 entgegen.

