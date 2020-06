Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: Trunkenheit im Verkehr - infolge Alkohol

Delmenhorst (ots)

26954 Nordenham, Jadestraße Nordenham Samstag, 13.06.2020, um 15:20 Uhr

Am Samstag, den 13.06.2020, um 15:20 Uhr, befuhr ein 61 jähriger Verkehrsteilnehmer, whf. in Nordenham, mit seinem Quad (bbH 25 Km/h) die Jadestraße in Nordenham, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

