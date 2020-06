Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Bookholzberg: Containerbrand

Delmenhorst (ots)

Am sonntag, d. 14.06.2020, um 09:28 Uhr ist es in Boockholzberg in der Straße An der Bahn zu einem Containerbrand gekommen. Es hat sich dabei um einen Überseecontainer gehandelt, der zu Wohnzwecken umgebaut wurde, zur Zeit aber nicht genutzt wird. Der Brand wurde von der Feuerwehr Boockholzberg gelöscht, die mit etwa 35 Einsatzkräften vor Ort war. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf ca. 1.500 EUR geschätzt.

