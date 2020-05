Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200522.1 Warwerort: Unfall mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Warwerort (ots)

Am Donnerstagabend ist ein Mann mit seinem E-Scooter in Warwerort gestürzt. Weil der 72-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Kurz vor 20.00 Uhr war der Beschuldigte mit dem Elektrofahrzeug in der Straße Zum Wasserkoog unterwegs und beabsichtigte, eine Grundstückseinfahrt über einen abgesenkten Bordstein zu befahren. Hierbei stürzte er und zog sich eine Kopfverletzung zu. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Verunglückten Atemalkohol fest. Zwar gab der Beschuldigte an, den Roller nur geschoben zu haben, dies erschien allerdings wenig glaubhaft. Ein durch den Rentner absolvierter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,47 Promille. Darauf ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe an und nahmen dem aus dem Kreis Pinneberg Stammenden den Führerschein ab.

Merle Neufeld

