Polizei Aachen

POL-AC: Sachbeschädigung durch fremdenfeindliches Graffiti: Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Unbekannte Täter haben - vermutlich in der Nacht auf Sonntag (21.03.21) - eine Gebäudewand am Steinkaulplatz in Kornelimünster mit Hakenkreuzen und einer rassistischen Parole beschmiert. Eine Zeugin hatte das Graffiti am Sonntagmorgen bemerkt und die Polizei informiert. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241-9577/35201 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241-9577/34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell