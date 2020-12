Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Werkzeugkiste aus Transporter gestohlen; Soltau: Topf mit Öl unbeaufsichtigt gelassen; Schwarmstedt: Trunkenheitsfahrt: 600 Euro Sicherheitsleistung

HeidekreisHeidekreis (ots)

16.12 / Werkzeugkiste aus Transporter gestohlen

Schwarmstedt: In der Nacht zu Mittwoch öffneten Unbekannte an der Celler Straße gewaltsam einen Transporter und entwendeten aus dem Innenraum eine Werkzeugkiste. Der Gesamtschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

16.12 / Topf mit Öl unbeaufsichtigt gelassen

Soltau: In der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Celler Straße geriet am Mittwochnachmittag in einem Kochtopf erhitztes Öl in Brand. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr erloschen die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 5.000 Euro.

16.12 / Trunkenheitsfahrt: 600 Euro Sicherheitsleistung

Schwarmstedt: Polizeibeamte überprüften am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr auf der Celler Straße den 40jährigen Fahrer eines Transporters aus Osteuropa. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,67 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten zwei Führerscheine sicher, erhoben eine Sicherheitsleistung von 600 Euro in bar und leiteten ein Strafverfahren ein.

16.12 / Lkw-Fahrer schwer verletzt

Buchholz/A. - A7: Ein 45jähriger Lkw-Fahrer aus Osteuropa wurde am Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr bei einem Unfall auf der A 7, Fahrtrichtung Hamburg, Gemarkung Buchholz/A., schwer verletzt. Der Mann hatte offensichtlich das Stauende übersehen und war nahezu ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren. Er kam umgehend in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 90.000 Euro.

