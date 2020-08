Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: 68-jährige Kraftradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend im Stadtteil Oststadt zog sich eine 68-jährige Leichtkraftroller-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Die Frau war gegen 18.30 Uhr mit ihrem 125er-Roller auf der Renzstraße in Richtung Friedrichsring unterwegs. Sie befuhr zunächst die Abbiegespur zur Collinistraße, wechselte auf Höhe der Collinistraße nach links und stieß dabei gegen den BMW eines 32-jährigen Mannes, der seinerseits zunächst auf der linken Spur der Renzstraße in Richtung Friedrichsring fuhr und kurz vor der Kollision auf die mittlere Fahrspur gewechselt hatte. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 68-Jährige vom Roller und zog sich Verletzungen in Form von Rippenprellungen zu. Sie begab sich selbständig in ärztliche Betreuung. Ihr Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es war Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden.

