Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Banner mit politischer Botschaft angezündet; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Banner von einem bislang unbekannten Täter angezündet, das an einer Hausfassade in der Klostergasse im Stadtteil Wieblingen angebracht war.

Das Bettlaken, das mit einer politischen Botschaft zur Flüchtlingsrettung versehen war, wurde rechtzeitig von einem unbekannten Helfer gelöscht, sodass es nicht vollständig verbrannte. Darüber hinaus blieb die Hausfassade unbeschädigt.

Das Dezernat Staatschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu der Person, die das Laken anzündete, bzw. zu dem Helfer/Helferin, die das Feuer löschte oder diese Person selbst werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/34418-0 in Verbindung zu setzen.

