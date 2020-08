Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: 22-Jähriger mit Tritten und Schlägen traktiert - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Bereits am Dienstag, 28.07.2020 wurden ein 22-jähriger Mann im Stadtteil Neckarstadt-West von einem 29-jährigen Hausmitbewohner mit Tritten und Schlägen traktierte. Zwischen den beiden Männern war es gegen 22 Uhr vor einem Anwesen in der Fröhlichstraße wegen einer beschädigten Wohnungstür zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf der 29-Jährige sein Opfer gegen den Körper, das Gesicht und die Beine schlug und trat. Außerdem würgte er den 22-Jährigen mit beiden Händen, bis zwei Zeugen einschritten und den 29-Jährigen wegzogen.

Das Opfer hatte Kratz- und Schürfwunden am Hals erlitten, zudem schmerzte seine kürzlich operierte Schulter und durch das Würgen zog er sich eine Einblutung am Auge zu.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese und die beiden Zeugen, die dem 22-Jährigen zu Hilfe geeilt waren, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

