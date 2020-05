Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Von Fahrbahn abgekommen, Verdacht auf Alkohol- und Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach - Am Sonntag (03.05.), gegen 13 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer mit einem schwarzen Audi A8 die Landstraße 3140 von Lauterbach kommend in Richtung Willofs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Audi kam im Straßengraben zum Liegen. Es besteht der Verdacht, dass der Autofahrer unter Alkohol-und Drogeneinfluss stand. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach, Decker, VAe

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell