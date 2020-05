Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Osthessen Tötungsdelikt im Mehrfamilienhaus - Nachtragsmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Im Falle des Tötungsdeliktes in der Obergasse in Alsfeld in der Nacht vom vergangenen Samstag auf vergangenen Sonntag (gemeinsame Pressemitteilung vom 03.05.2020) hat das Amtsgericht Alsfeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen am heutigen Tage Haftbefehl gegen den 35-jährigen Ehemann der Getöteten wegen des dringenden Verdachts des Mordes aus niedrigen Beweggründen erlassen.

Ihm wird vorgeworfen, seine 36-jährige, getrennt von ihm lebende Ehefrau mit einem Gipserbeil getötet zu haben, weil sie sich weigerte, die Ehe mit ihm fortzuführen. Der Tatverdächtige gab gegenüber dem Haftrichter an, sich nicht an das Geschehen zu erinnern. Er wurde zwecks Vollzugs der Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Polizei fahndete nach der Tat nach dem flüchtigen Tatverdächtigen und dessen Fahrzeug. In Hausen bei Würzburg hielt der Beschuldigte auf Weisung bayerischer Polizeibeamter an und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die gemeinsamen Kinder im Alter von sechs, acht und zehn Jahren befinden sich in der Obhut des Vogelsbergkreises.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Gießen.

